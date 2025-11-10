Gegründet 1947 Montag, 10. November 2025, Nr. 261
10.11.2025 / Ausland / Seite 7

Dialog abgebrochen, Fronten verhärtet

Friedensverhandlungen zwischen Afghanistan und Pakistan scheitern. Waffenruhe weiter brüchig

Thomas Berger
Die Pakistaner seien schuld, hieß es aus Kabul; die Afghanen seien schuld, hieß es aus Islamabad: Ende der Woche sind die Friedensgespräche zwischen Vertretern Afghanistans und Pakistans gescheitert. Am Sonnabend machte die Regierung in Kabul in einer Stellungnahme ihre Nachbarn für das Scheitern des von der Türkei und dem Golfemirat Katar vermittelten Dialogs verantwortlich. »Pakistans Forderungen in den Verhandlungen waren unverantwortlich«, hieß es nach Angaben v...

