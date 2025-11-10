Die Pakistaner seien schuld, hieß es aus Kabul; die Afghanen seien schuld, hieß es aus Islamabad: Ende der Woche sind die Friedensgespräche zwischen Vertretern Afghanistans und Pakistans gescheitert. Am Sonnabend machte die Regierung in Kabul in einer Stellungnahme ihre Nachbarn für das Scheitern des von der Türkei und dem Golfemirat Katar vermittelten Dialogs verantwortlich. »Pakistans Forderungen in den Verhandlungen waren unverantwortlich«, hieß es nach Angaben v...

