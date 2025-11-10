Gegründet 1947 Montag, 10. November 2025, Nr. 261
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.11.2025 / Inland / Seite 5

Ministerin Reiche landet CO₂-Coup

Speicherungsgesetz verabschiedet: Primat der Vermeidung von Kohlendioxid konterkariert

Burkhard Ilschner
Wie erwartet, hat der Bundestag Ende vergangener Woche die im Sommer von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vorgelegte und vielfach kritisierte Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes verabschiedet. Das soll den Weg frei machen für das Abscheiden und Transportieren von CO2 sowie für die Errichtung und den Betrieb von CO2-Speichern »für den kommerziellen Einsatz im industriellen Maßstab«. Gemeint ist die sogenannte CCS-Technik: Der englische Begriff »...

