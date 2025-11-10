Wie erwartet, hat der Bundestag Ende vergangener Woche die im Sommer von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vorgelegte und vielfach kritisierte Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes verabschiedet. Das soll den Weg frei machen für das Abscheiden und Transportieren von CO2 sowie für die Errichtung und den Betrieb von CO2-Speichern »für den kommerziellen Einsatz im industriellen Maßstab«. Gemeint ist die sogenannte CCS-Technik: Der englische Begriff »...

