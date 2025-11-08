Filsers Ende

Wir kannten ungefähr die Stelle, wo das Haus gestanden hatte. Aber die Straße war sehr lang, und alle Häuser waren zerstört. Nach den Bombenangriffen war die Straße kaum mehr zu erkennen, sie war nur noch ein Pfad, der sich zwischen Bergen von Schutt dahinwand. Sehr oft verschluckte ein Bombentrichter den Pfad, und wir balancierten um den Rand des Kraters, bis wir das abgerissene Ende des Weges wiederfanden. Ich dachte die ganze Zeit an Blindgänger, die sicher noch ...

Artikel-Länge: 12591 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.