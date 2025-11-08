Es ist dann doch ein bisschen schade, dass Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Helmut Kohl nicht mehr leben. Dann wären sie nämlich wohl in der »Senioren-Union der CDU Deutschlands« und würden Bundeskanzler Merz mitsamt den Digitalheinis, in deren Interesse er Politik macht, was husten. Ende August haben die 180 Bundesdelegierten der Senioren-Union gleich zwei Anträge angenommen, die den faktischen Zwang zur Nutzung von Onlinedienstleistungen kritisieren. Der eine, e...

