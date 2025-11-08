»Soul Power« lautet der Titel des Debütalbums von Curtis Harding. Seit 2014 Programm: Soulmusik, 60er, 70er, Ecken und Kanten. Power. Slop ’n’ Soul sagt Harding dazu – das Festmahl gibt es nicht ohne die Essensreste für die Schweine, den slop, wie man in den Südstaaten sagt. Soul Grooves der 70er sind die Basis, originell angereichert mit HipHop, Rock, Jazz, Gospel. Variabel auch Hardings Stimme, mal singt er im Falsett, mal shoutet er. Im Sprechgesang hört man sein...

Artikel-Länge: 1627 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.