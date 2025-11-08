Skandal in der Ost-Jerusalemer Erlöserkirche. Eine Delegation des Landtags von Nordrhein-Westfalen verlässt den Gottesdienst zum Reformationstag, angeführt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer. Was war der Stein des Anstoßes? Der palästinensische evangelische Bischof Sani Ibrahim Azar hatte in seiner Predigt etwas für deutsche Ohren wohl nicht zu Ertragendes ausgesprochen: In Gaza wird ein Völkermord verübt. Für...

