Viel Geld geht Betreibern von Fern- und Güterzügen in diesem Jahr verloren. Rund 105 Millionen Euro Trassenpreisausgleich für den Personenfernverkehr und 85 Millionen Euro für den Güterverkehr, die schon im Bundeshaushalt eingestellt sind, werden nicht ausgezahlt. Begründet wird dies mit einer Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschusses im Bundestag. Der hatte das Verkehrsministerium Ende September zum Nachweis aufgefordert, dass die bisherige Förderpraxis wirtsch...

Artikel-Länge: 3763 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.