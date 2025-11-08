Mit ihren Exportkontrollen für bestimmte seltene Erden, Lithium und weitere Metalle hat die Volksrepublik China ihre bisher schärfste Waffe zur Abwehr übergriffiger westlicher Regierungen vorgezeigt. Auch wenn Beijing viele dieser Maßnahmen am Freitag erst mal für ein Jahr außer Kraft gesetzt hat, ist damit vielen EU-Konzernen ihre Abhängigkeit von Roh- und Grundstoffen aus dem Reich der Mitte eindrücklich vor Augen geführt worden. Die Drähte von den Firmenzentralen...

Artikel-Länge: 2042 Zeichen

