Europa hat eine neue Nummer eins. Sie kommt aus Deutschland, spielt Tischtennis mit einem Antibelag auf einer Seite ihres Schlägers und heißt Sabine Winter (Foto). Vergangenen Sonntag wäre es ihr fast gelungen, als erste europäische Spielerin ein WTT-Turnier der Kategorie »Champions« zu gewinnen. Das entspricht ungefähr einem ATP-1000er im Tennis, höher gehandelt werden nur die »Smashs«, einem Grand Slam im Tennis vergleichbar. Sabine Winter jedenfalls hatte beim Ch...

Artikel-Länge: 2246 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.