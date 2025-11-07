Mit einer ernüchternden Bilanz ist am Donnerstag der zweite Weltsozialgipfel in Katars Hauptstadt Doha zu Ende gegangen. Zumindest die extreme Armut bis zum Jahr 2030 auszurotten – das war eines der wichtigsten Ziele, die der erste Weltsozialgipfel vor exakt 30 Jahren in Kopenhagen formuliert hatte. Jetzt aber zeige sich, räumte UN-Generalsekretär António Guterres in Doha ein, dass man das Ziel um Meilen verfehlt habe. Denn die 700 Millionen Menschen, die heute noch...

Artikel-Länge: 3957 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.