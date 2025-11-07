Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
07.11.2025 / Feminismus / Seite 15

Ziel verfehlt

Weltsozialgipfel in Doha: Dass der Kampf gegen Armut stagniert, betrifft besonders Frauen

Jörg Kronauer
Mit einer ernüchternden Bilanz ist am Donnerstag der zweite Weltsozialgipfel in Katars Hauptstadt Doha zu Ende gegangen. Zumindest die extreme Armut bis zum Jahr 2030 auszurotten – das war eines der wichtigsten Ziele, die der erste Weltsozialgipfel vor exakt 30 Jahren in Kopenhagen formuliert hatte. Jetzt aber zeige sich, räumte UN-Generalsekretär António Guterres in Doha ein, dass man das Ziel um Meilen verfehlt habe. Denn die 700 Millionen Menschen, die heute noch...

Artikel-Länge: 3957 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe