Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
07.11.2025 / Feuilleton / Seite 11

Freiheiten der Liebe

Gedichte von Erasmus Schöfer, barocke Kunst und modernes Ballett im Schlossmuseum Sondershausen am Sonnabend

Gisela Sonnenburg
Der Thüringer Barock ist lieblich, aber nicht überfrachtet. So verhält es sich auch mit der aufregenden Lyrik von Erasmus Schöfer. Der Kölner Schriftsteller (1931–2022), der den Lesern der jungen Welt gut bekannt ist und als Romancier und Chronist der 68er Generation berühmt wurde – vor allem mit seiner Tetralogie »Die Kinder des Sisyfos« – wird jetzt Gegenstand eines künstlerisch geprägten Events im Schlossmuseum Sondershausen in Thüringen. Mit der Bahn, so sie den...

