Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
07.11.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Indiens gierige Milliardäre

Banken und Investoren geprellt: Nach Fall Adani bahnt sich neuer Finanzskandal an

Thomas Berger
Steht Indien vor einem neuen Finanzskandal aus den Reihen seiner Superreichen? Zumindest hat das Enforcement Directorate (ED), die führende Ermittlungsagentur in Sachen Finanzverbrechen, Vermögenswerte des Firmenimperiums von Anil Ambani im Gesamtumfang von rund 75 Milliarden Rupien, umgerechnet knapp 750 Millionen Euro, eingefroren. Unter den Gütern, die dem direkten Zugriff des Multimilliardärs vorerst entzogen sind, befinden sich Bürogebäude und Landflächen ebens...

Artikel-Länge: 3410 Zeichen

