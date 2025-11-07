Die Eskalationsspirale, die US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung neuer US-Atomwaffentests ausgelöst hat, dreht sich weiter. Am Mittwoch teilte Russlands Präsident Wladimir Putin mit, er habe die zuständigen Ministerien angewiesen, »Vorschläge zum möglichen Start von Vorbereitungsarbeiten für Atomwaffentests zu machen«. Zwar habe Russland sich immer an die Bestimmungen des Atomteststoppvertrags gehalten, erklärte Putin. Sollten die Vereinigten Staaten aber t...

Artikel-Länge: 4178 Zeichen

