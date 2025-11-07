Der juristische Krieg in Spanien geht weiter und erreicht nun die Gerichtsbarkeit selbst: Zum ersten Mal ist gegen einen Generalstaatsanwalt ein Verfahren eingeleitet worden. Seit Montag steht Álvaro García Ortiz in Madrid vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, ein Dokument veröffentlicht zu haben, das unter das Prozessgeheimnis fällt. Zwar könnte es so aussehen, als ob es um eine gegen die rechtskonservative Volkspartei (PP) gerichtete Indiskretion ginge, zumal García ...

