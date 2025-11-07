Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
07.11.2025 / Ausland / Seite 6

Lawfare gegen die Justiz

Spanien: Verfahren gegen Generalstaatsanwalt ist Höhepunkt einer Reihe rechter Winkelzüge

Carmela Negrete
Der juristische Krieg in Spanien geht weiter und erreicht nun die Gerichtsbarkeit selbst: Zum ersten Mal ist gegen einen Generalstaatsanwalt ein Verfahren eingeleitet worden. Seit Montag steht Álvaro García Ortiz in Madrid vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, ein Dokument veröffentlicht zu haben, das unter das Prozessgeheimnis fällt. Zwar könnte es so aussehen, als ob es um eine gegen die rechtskonservative Volkspartei (PP) gerichtete Indiskretion ginge, zumal García ...

Artikel-Länge: 3975 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe