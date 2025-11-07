Es wird wieder über ein Sexkaufverbot diskutiert. Angestoßen hat die Debatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit ihrer Laudatio bei der Verleihung des von der Alice-Schwarzer-Stiftung initiierten Heldinnen-Awards, der in diesem Jahr an die Sozialarbeiterinnen Sabine Constabel und Cathrin Schauer-Kelpin für ihr Engagement gegen Prostitution gegangen ist. Die CDU-Politikerin kritisierte die Gesetzgebung in Deutschland und sprach sich für ein Sexkaufverbot für Fre...

