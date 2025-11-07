Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
07.11.2025 / Inland / Seite 5

Neue Debatte um Sexkaufverbot

Zwei CDU-Politikerinnen fordern Einführung des »Nordischen Modells«. Wissenschaftler und Linke stimmen zu

Susanne Knütter
Es wird wieder über ein Sexkaufverbot diskutiert. Angestoßen hat die Debatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit ihrer Laudatio bei der Verleihung des von der Alice-Schwarzer-Stiftung initiierten Heldinnen-Awards, der in diesem Jahr an die Sozialarbeiterinnen Sabine Constabel und Cathrin Schauer-Kelpin für ihr Engagement gegen Prostitution gegangen ist. Die CDU-Politikerin kritisierte die Gesetzgebung in Deutschland und sprach sich für ein Sexkaufverbot für Fre...

