07.11.2025 / Inland / Seite 4

Mehr als ein »Trio«

Dresden: 14 Jahre nach Auffliegen des NSU beginnt der Prozess gegen Zschäpe-Vertraute

Kristian Stemmler
Anders als es Begriffe wie »Trio« oder »Zelle« nahelegen, hat die faschistische Gruppe »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) nicht im Alleingang operiert und gemordet, sondern war eingebunden in ein Netzwerk von Unterstützern. Zu diesem soll auch Susann E. gehört haben, engste Vertraute von NSU-Kernmitglied Beate Zschäpe. Am Donnerstag hat vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen E. begonnen – fast auf den Tag 14 Jahre nachdem die Leichen von Uwe Mund...

