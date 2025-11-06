Ohne sie läuft nichts in der Landwirtschaft: ausländische Arbeitskräfte. Das heißt aber noch lange nicht, dass man ihnen deshalb gleichwertige Arbeitsbedingungen zugesteht. Angestellt sind sie auf den hiesigen Spargel- und Erdbeerplantagen oder deutschen Weinbergen in der Regel als kurzfristig Beschäftigte. Besondere Eigenschaft der Beschäftigungsform: fehlende Sozialversicherung und damit fehlender Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung. Weil ihnen zugleich un...

Artikel-Länge: 2499 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.