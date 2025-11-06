Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
06.11.2025 / Feuilleton / Seite 11

Aus einer untergegangenen Epoche

Ein Wintertag im New York des Jahres 1974: Ira Sachs’ Künstlerfilm »Peter Hujar’s Day«

Wolfgang Nierlin
Am 19. Dezember 1974 trifft sich die Schriftstellerin Linda Rosenkrantz in ihrer Wohnung zu einem Interview mit dem Fotografen Peter Hujar, damals eine der zentralen Figuren der New Yorker Künstlerszene. Dieser soll für ein geplantes Buch, zu dem es dann allerdings erst sehr viel später kommen wird, über sein alltägliches Leben Auskunft geben, indem er detailliert von seinen Aktivitäten am Vortag erzählt. Erinnerte und vergehende, vermeintlich verschwendete und erfü...

Die Veranstaltung und Ausstellungseröffnung zu 50 Jahre Besatzung der Westsahara findet MORGEN (Donnerstag, 6.11.) statt. Wir bitten den Fehler in der heutigen Printausgabe zu entschuldigen.