Vielfach wurden in Indien bereits Rückschläge in Sachen Pressefreiheit beklagt. Auf der Rangliste des Netzwerks »Reporter ohne Grenzen« ist das bevölkerungsreichste Land der Welt sogar in die Kategorie »sehr ernst« und auf Platz 151 abgerutscht. Nun hat Rana Ayyub, eine der prominentesten indischen Journalistinnen, Todesdrohungen erhalten. Das Committee to Protect Journalists (CJP) hat zu effektiven Maßnahmen zu ihrem Schutz durch staatliche Stellen aufgerufen. »Die...

Artikel-Länge: 2013 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.