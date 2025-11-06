Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
06.11.2025 / Ausland / Seite 7

Journalistin in Indien bedroht

Washington-Post-Kolumnistin unter Polizeischutz gestellt

Thomas Berger
Vielfach wurden in Indien bereits Rückschläge in Sachen Pressefreiheit beklagt. Auf der Rangliste des Netzwerks »Reporter ohne Grenzen« ist das bevölkerungsreichste Land der Welt sogar in die Kategorie »sehr ernst« und auf Platz 151 abgerutscht. Nun hat Rana Ayyub, eine der prominentesten indischen Journalistinnen, Todesdrohungen erhalten. Das Committee to Protect Journalists (CJP) hat zu effektiven Maßnahmen zu ihrem Schutz durch staatliche Stellen aufgerufen. »Die...

