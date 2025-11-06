Die rechte Regierung Perus hat die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko am Montag abgebrochen. Auslöser ist der Entschluss der mexikanischen Regierung, der ehemaligen Premierministerin Betssy Chávez politisches Asyl zu gewähren. Die Politikerin der linken Partei Perú Libre war nach dem Putsch gegen Präsident Pedro Castillo Ende 2022 inhaftiert und mehr als zwei Jahre lang ohne Urteil im Frauengefängnis von Chorrillos festgehalten worden. Erst Anfang September ordnet...

