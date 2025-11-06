Gegründet 1947 Donnerstag, 6. November 2025, Nr. 258
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
06.11.2025 / Ausland / Seite 6

Staatsaffäre Betssy Chávez

Mexiko: Nach Asyl für ehemalige peruanische Premierministerin bricht Lima Beziehungen ab

Volker Hermsdorf
Die rechte Regierung Perus hat die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko am Montag abgebrochen. Auslöser ist der Entschluss der mexikanischen Regierung, der ehemaligen Premierministerin Betssy Chávez politisches Asyl zu gewähren. Die Politikerin der linken Partei Perú Libre war nach dem Putsch gegen Präsident Pedro Castillo Ende 2022 inhaftiert und mehr als zwei Jahre lang ohne Urteil im Frauengefängnis von Chorrillos festgehalten worden. Erst Anfang September ordnet...

Die Veranstaltung und Ausstellungseröffnung zu 50 Jahre Besatzung der Westsahara findet MORGEN (Donnerstag, 6.11.) statt. Wir bitten den Fehler in der heutigen Printausgabe zu entschuldigen.