Während der Streit um die Wehrpflicht Risse zwischen den Regierungsparteien Union und SPD offenlegte, tun sich inzwischen auch innerhalb des konservativen Lagers Gräben auf, wie die jüngste Debatte um Aussagen von Johann Wadephul (CDU) deutlich zeigt. Der Außenminister hatte in der vergangenen Woche bei einem Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus geurteilt, aufgrund der großflächigen Zerstörung in Syrien sei eine Rückkehr von Geflüchteten zur Zeit »nur sehr ei...

Artikel-Länge: 3060 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.