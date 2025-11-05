Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
05.11.2025 / Sport / Seite 16

Das wichtigste Fußballspiel der Welt

André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Fans und Funktionäre des argentinischen Rekordmeisters River Plate schlafen nur noch mit dem Taschenrechner in der Hand. Wenn überhaupt. Manche haben den längst an die Wand gedonnert oder hüpfen in Kriegsbemalung manisch darauf herum wie Rumpelstilzchen. Schlaf wird sowieso überbewertet, trompeten sie in den Novemberhimmel, der sich daraufhin lauthals wiederholt erbricht. Es riecht jedoch nicht sauer, sondern nach Urin, nach der gut...

Artikel-Länge: 3468 Zeichen

