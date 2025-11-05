Die diesjährige, schon 18. wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft widmete sich dem Verhältnis des Dichters zum Imperialismus. Bekanntlich hat Hacks nämlich nicht nur gedichtet und Stücke geschrieben, sondern auch Imperialismusstudien getrieben, vor allem nach der Niederlage des Sozialismus. In seinem Nachlass befinden sich stark angestrichene Ausgaben von Hobson, Hilferding, Luxemburg, natürlich Lenin, aber auch von Bucharin, Eugen Varga und als Kontr...

