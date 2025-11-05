Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
05.11.2025 / Feuilleton / Seite 11

Stoßen, was fällt

Aber wann fällt er endlich? Die 18. Peter-Hacks-Tagung behandelte den Imperialismus und wie er endlich zu einem Ende finde

Erwin Grave
Die diesjährige, schon 18. wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft widmete sich dem Verhältnis des Dichters zum Imperialismus. Bekanntlich hat Hacks nämlich nicht nur gedichtet und Stücke geschrieben, sondern auch Imperialismusstudien getrieben, vor allem nach der Niederlage des Sozialismus. In seinem Nachlass befinden sich stark angestrichene Ausgaben von Hobson, Hilferding, Luxemburg, natürlich Lenin, aber auch von Bucharin, Eugen Varga und als Kontr...

Artikel-Länge: 4786 Zeichen

