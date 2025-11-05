Schuster, Masanetz, Plathe

»Mit einem Jodeldiplom hat man als Frau etwas Eigenes«, stellte Evelyn Hamann einmal in einem Loriot-Sketch fest. Was Eigenes, auch ohne Diplom, hat Susi Schuster seit 80 Jahren, denn mit fünf fing die seit Montag 85jährige gebürtige Zwickauerin zu jodeln an. Ihre Mutter saß auf dem Kran im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), und der Vater, ein Musiklehrer, verhalf der Siebenjährigen zu ersten öffentlichen Auftritten. Mit der Zeit erlernte sie, sieben Instrumente zu ...

