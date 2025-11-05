Am Dienstag gab es in den USA die ersten relevanten Wahlen seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. In Virginia und New Jersey ging es um die Gouverneursposten. Zwar hatte Trump beide Staaten bei der Wahl im vergangenen Herbst verloren. Doch es deuten sich Verschiebungen nach rechts an. Besonders gefährdet sind die Demokraten in New Jersey, wo die Gewerkschaften ansonsten sehr stark sind. Beide Abstimmungen, die einzigen Gouverneurswahlen in diesem Jahr, gelten a...

