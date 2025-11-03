Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
03.11.2025 / Thema / Seite 12

Einträgliches Geschäft

Die USA und Israel unterhalten seit langem besondere Beziehungen. Zur Struktur und Geschichte der finanziellen, militärischen und sonstigen Hilfen

Samir Abed-Rabbo
Seit der Gründung Israels im Jahr 1948 bildet die Unterstützung der Vereinigten Staaten die Grundlage für das Überleben, den Ausbau und die militärische Dominanz des israelischen Staates. Keine anderen bilateralen Beziehungen der Welt sind derart finanziell, politisch und ideologisch abgesichert. In über sieben Jahrzehnten haben die USA mehr als 164 Milliarden US-Dollar nominal und – inflationsbereinigt – über 330 Milliarden US-Dollar an Israel geleistet. Diese Summ...

