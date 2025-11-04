Gegründet 1947 Dienstag, 4. November 2025, Nr. 256
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
04.11.2025 / Thema / Seite 12

Nicht nur Rowdytum

Die Mehrheit wollte nur Rock ’n’ Roll, Beat- und Rockmusik. Über Jugendbewegungen in der DDR am Beispiel Leipzig

Werner Fritz Winkler
In der kleinen thüringischen Gemeinde Ponitz, nahe der damaligen Kreisstadt Schmölln, wurde am 15. Mai 1958 von sieben jungen Männern ein ca. ein Meter mal ein Meter großes Plakat mit der Aufschrift »Elvis Presley – das Idol! Wir wollen nur den Rock ’n’ Roll« durch den Ort getragen. Dieses Ereignis wurde von den DDR-Sicherheitsorganen ausführlich dokumentiert. Drei der »Übeltäter« wurden der Öffentlichkeit als Vorbestrafte präsentiert. In Polizeiberichten und Einsch...

Artikel-Länge: 22163 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe