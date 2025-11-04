Kinder berühmter Eltern haben es oft nicht leicht. Vor allem, wenn sie in deren übergroße schauspielerische Fußstapfen treten. So war es auch bei Maria Elisabeth Riva, der Tochter von Deutschlands bis heute größtem Weltstar Marlene Dietrich (27.12.1901, Berlin-Schöneberg – 6.5.1992, Paris). Die am 13. Dezember 1924 ebenfalls in Berlin geborene Actrice und Autorin ist nun am 29. Oktober in Gila, New Mexico, im biblischen Alter von 100 Jahren gestorben. Als wir uns da...

