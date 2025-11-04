Mitten im zweitlängsten Regierungsstillstand der US-Geschichte spüren Millionen Amerikaner die Folgen: Ausbleibende Gehaltszahlungen, steigende Krankenversicherungsbeiträge und verzögerte Lebensmittelhilfen belasten Haushalte im ganzen Land. Präsident Donald Trump drängt den Senat, die Filibusterregel abzuschaffen, um die blockierten Bundesbehörden wieder zu öffnen. Am Sonnabend verschärften sich die Engpässe: Zahlungen im landesweiten Lebensmittelhilfeprogramm SNAP...

