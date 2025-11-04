Österreich hat erstmals einen Nahostsondergesandten. Sie freue sich, dass Arad Benkö ab 2026 diese Aufgabe im österreichischen Außenministerium (BMEIA) übernehmen werde, verkündete Ressortinhaberin Beate Meinl-Reisinger am Samstag auf X. »Mit seiner Erfahrung und Expertise wird er entscheidend dazu beitragen, Österreich als verlässlichen Partner für Frieden und Dialog in der Region zu positionieren«, fügte die Chefdiplomatin, die auch Vorsitzende der liberalen Parte...

