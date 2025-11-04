Majestätische Elefantenherden, Löwen vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs: Das ist Afrika, wie es von Reiseanbietern vermarktet wird. Doch die Realisierung des Klischeebilds in Naturreservaten schafft Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung. Gemanagt werden die Areale häufig von Privatorganisationen aus dem globalen Norden, die sich durch Luxustourismus, Fördermittel und Spenden finanzieren. Eine von ihnen, African Parks, wurde von der Regierung des Tschad...

Artikel-Länge: 4124 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.