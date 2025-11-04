Gegründet 1947 Dienstag, 4. November 2025, Nr. 256
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
04.11.2025 / Ausland / Seite 6

Reichtum und Artenvielfalt

Im Tschad wurde der Rausschmiss einer privaten Tierschutzorganisation auf Druck aus Brüssel verhindert

Christian Selz, Kapstadt
Majestätische Elefantenherden, Löwen vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs: Das ist Afrika, wie es von Reiseanbietern vermarktet wird. Doch die Realisierung des Klischeebilds in Naturreservaten schafft Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung. Gemanagt werden die Areale häufig von Privatorganisationen aus dem globalen Norden, die sich durch Luxustourismus, Fördermittel und Spenden finanzieren. Eine von ihnen, African Parks, wurde von der Regierung des Tschad...

