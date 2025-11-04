Urplötzlich wurde die größte Raffinerie Nordostdeutschlands am 1. Januar 2023 zum Sorgenkind: Die Anweisung der Bundesregierung, absolut kein russisches Erdöl mehr zu verarbeiten, mit dem die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt jahrzehntelang zuverlässig und störungsfrei versorgt worden war, hat bis heute schwerwiegende Folgen. Am 22. Oktober kam in diesem Jahr ein existenzbedrohendes Problem hinzu. Das für Sanktionen zuständige Office of Foreign Assets Cont...

Artikel-Länge: 3748 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.