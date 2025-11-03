Die Begängnisse, mit denen 2025 an den Bauernkrieg vor 500 Jahren erinnert wurde, sind abgehakt. In der Chronik stehen ein paar matte politische Versuche, die in Teilen sozialrevolutionäre Aufstandsbewegung von 1524/25 in eine Traditionslinie einzuordnen, an deren Ende die Herrlichkeit der Bundesrepublik Deutschland steht. Es gibt einige Ausstellungen und neue Bücher. Aber es bleibt doch der Eindruck, dass die um das Jahr 2000 mit dem 475. Jahrestag einsetzenden Ver...

