Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
03.11.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Meloni forciert Megabrücke nach Sizilien

»Richterliche Übergriffigkeit«: Italiens Regierung widersetzt sich Stopp der Rechnungsprüfer

Gerhard Feldbauer
Die Planung zum Bau der Brücke vom italienischen Festland über die Straße von Messina nach Sizilien ist ein weiteres Mal gescheitert – diesmal am Einspruch des Corte dei conti, des Rechnungshofs. Das unabhängige Verfassungsorgan, das für die Überprüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Staates, der Regionen und nachgeordneten Gebietskörperschaften zuständig ist, begründete seine Entscheidung damit, dass »die Kosten des Projekts als zu hoch angesehen werden«...

