Die Planung zum Bau der Brücke vom italienischen Festland über die Straße von Messina nach Sizilien ist ein weiteres Mal gescheitert – diesmal am Einspruch des Corte dei conti, des Rechnungshofs. Das unabhängige Verfassungsorgan, das für die Überprüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Staates, der Regionen und nachgeordneten Gebietskörperschaften zuständig ist, begründete seine Entscheidung damit, dass »die Kosten des Projekts als zu hoch angesehen werden«...

Artikel-Länge: 3507 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.