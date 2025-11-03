Seit der Präsidentschaftswahl am Mittwoch erlebt Tansania eine schwere politische Krise. Das Land im Osten Afrikas steht am Rand des Chaos: Präsidentin Samia Suluhu Hassan ließ sich mit 97,7 Prozent der Stimmen bestätigen – bei angeblich 87 Prozent Wahlbeteiligung der 37,6 Millionen registrierten Wähler. Die 65jährige, die nach dem Tod ihres Vorgängers John Magufuli 2021 ins Amt kam, regiert nun für weitere fünf Jahre. Tansania befindet sich jedoch im Ausnahmezustan...

Artikel-Länge: 2024 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.