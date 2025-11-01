Als Ende September 2025 die Nachricht um die Welt ging, dass die afroamerikanische Freiheitskämpferin und ehemalige politische Gefangene Assata Shakur am 25. des Monats im Alter von 78 Jahren in ihrem kubanischen Exil verstorben war (vgl. junge Welt vom 29.9.2025), konnten es viele Menschen nicht fassen. Doch ihr Tod löste mehr als nur ein Gefühl des Verlusts aus. Für viele war sie ein Beispiel für beharrlichen Widerstand auf der Seite der Verdammten dieser Erde. De...

