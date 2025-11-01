Das Wirtschaftswachstum der Euro-Zone fiel im dritten Quartal dieses Jahres wahrlich bombastisch aus: ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, stellte Eurostat fest. Wir sind begeistert. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, fand das offensichtlich großartig, denn im Quartal zuvor war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 20 Euro-Länder mit 0,1 Prozent Zuwachs noch ganz schwächlich ausgefallen. Aber bereits im September konstat...

Artikel-Länge: 3189 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.