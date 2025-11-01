Der 1. November 2024 war ein milder, sonniger Herbsttag in Serbien. Als gegen Mittag die ersten Meldungen über ein Unglück in Novi Sad die Runde machten, war noch nicht zu erahnen, wie sehr die Geschehnisse die nächsten Monate beeinflussen würden. Zum Nachmittag wurde schließlich immer deutlicher, dass in der nordserbischen Stadt eine Tragödie stattfand, 14 Menschen kamen ums Leben, später stieg die Zahl auf 16. Ein Land im Schock, alle Veranstaltungen wurden abgesa...

Artikel-Länge: 4209 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.