La suerte está echada, die Würfel sind gefallen. In Südamerika wurden diese Woche in den Halbfinalrückspielen der kontinentalen Copas die Finalisten ermittelt. Die Copa Sudamericana, der kleine Bruder der Copa Libertadores, ist die 24. Ausspielung des Wettbewerbs. Die meisten Titel gingen bislang nach Argentinien (10), Brasilien (5) und Ecuador (4). Nur fünf Teams konnten die Copa schon zweimal gewinnen: Boca Juniors, CA Independiente (Argentinien), Independiente de...

Artikel-Länge: 4200 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.