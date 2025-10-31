Es ist für eine Möchtegernsupermacht wie die EU doch recht ärgerlich, in wie vielen Bereichen sie von ihren globalen Rivalen abhängig ist. In jüngerer Zeit wurde die Datenspeicherung in der sogenannten Cloud als strategische Schwachstelle ausgemacht. Zu deren Behebung wurde im Oktober durch die EU das »Cloud Sovereignty Framework« vorgestellt, mit dem Anbieter nach einheitlichen Standards danach bewertet werden sollen, wie gut sie gegen Einflussnahme der geopolitisc...

Artikel-Länge: 2881 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.