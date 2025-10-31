Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat der UN-Vollversammlung am Mittwoch seinen Jahresbericht 2024 vorgestellt. Zum Zustand der iranischen Nuklearindustrie nach den zwölftägigen Luftangriffen Israels und der USA im Juni sagte er, der IAEA seien keine Anzeichen für eine Wiederaufnahme der Anreicherung von Uran in den zerstörten Anlagen Natanz, Fordo und Isfahan bekannt. Diese Aussage ist allerdings hauptsächlich auf Sat...

Artikel-Länge: 3781 Zeichen

