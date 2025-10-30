Zwischen Trommeln und Transparenten hallt das Echo des Sommers. Erst die große Verkündung vom 5. Juli: Hasan Ismaik habe seine Anteile am TSV 1860 München an eine »Schweizer Familienholding« verkauft. Dann, am 18. Juli, die Kehrtwende: Nichts ist vollzogen, Ismaik bleibt. Auf den Rängen ist dieses Hin und Her mehr als bloß Theater. An der Tegernseer Landstraße leuchteten schon die Siegesfackeln. Süddeutsche, TZ und Merkur meldeten den Verkauf. Dann plötzlich der Rüc...

