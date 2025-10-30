In der vergangenen Woche hat sich die Schweizer Gewerkschaft Unia zu ihrem 5. ordentlichen Kongress getroffen. Unter dem Slogan »Gemeinsam für soziale Gerechtigkeit!« kamen vom 23. bis zum 25. Oktober rund 400 Delegierte in der beschaulichen Gemeinde Brig zusammen, um über ein neues Grundsatzpapier für die kommenden Jahre zu verhandeln. Unia, die Beschäftigte der Industrie und des Privatsektors vertritt, ist mit mehr als 170.000 Mitgliedern die größte Gewerkschaft d...

Artikel-Länge: 3996 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.