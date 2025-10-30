Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
30.10.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Die die 13. Monatsrente durchsetzte

Schweiz: Größte Gewerkschaft zieht positive Bilanz auf Bundeskongress. Resolutionen auch für Palästina

Kim Nowak
In der vergangenen Woche hat sich die Schweizer Gewerkschaft Unia zu ihrem 5. ordentlichen Kongress getroffen. Unter dem Slogan »Gemeinsam für soziale Gerechtigkeit!« kamen vom 23. bis zum 25. Oktober rund 400 Delegierte in der beschaulichen Gemeinde Brig zusammen, um über ein neues Grundsatzpapier für die kommenden Jahre zu verhandeln. Unia, die Beschäftigte der Industrie und des Privatsektors vertritt, ist mit mehr als 170.000 Mitgliedern die größte Gewerkschaft d...

