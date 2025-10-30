Spitzenzug 400 Meter Höhendifferenz auf nur 6,5 Kilometer Luftlinie überwindet die Schmalspurbahn zwischen St. Moritz und Zermatt. USA 2021. Legendäre Zugabenteuer. Der Schweizer »Glacier Express«, 3sat, 14.05 Uhr Apfelsaftjünglinge Über 300.000 Tonnen Äpfel sollen auch dieses Jahr im Alten Land geerntet werden. Die Hofmosterei Holst wird von den Bäuerinnen und Bauern des größten zusammenhängenden Obstanbaugebiets Nordeuropas angefahren, um die Reste abzuladen: Was ...

Artikel-Länge: 2066 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.