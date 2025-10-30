Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
30.10.2025 / Feuilleton / Seite 11

Was Herrchen nicht sieht

Der Hund ist der beste Freund des Spuks: Ben Leonbergs innovativer Horrorfilm »Good Boy – Trust His instincts«

Marc Hairapetian
»Der Hund ist die Tugend, die sich nicht zum Menschen machen konnte«, wusste schon Victor Hugo. Das kann der Verfasser dieser Zeilen bestätigen, der seit 15 Jahren mit seinem Sibirischer-Wolfhund-Husky-Mischling Felix ein durch dick und dünn gehendes Team bildet. Es gibt einige große Hundefilme, die aus der Perspektive des treuesten Begleiters des Menschen erzählt werden: Neben diversen Adaptionen von Jack Londons »Ruf der Wildnis« vor allem die auf wahren Ereigniss...

