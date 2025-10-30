Thea Mantwills Romandebüt »Glühfarbe« könnte als Geschichte einer Emanzipation, einer Ablösung und Selbstermächtigung beschrieben werden. Doch die Betonung liegt auf »könnte«. Denn die Autorin zieht in ihrem zwischen Phantastik und Realismus changierenden Roman sowohl ihrer namenlosen Protagonistin wie auch dem Leser den Boden unter den Füßen weg. Immer wieder müssen wir uns bei der Lektüre fragen, wo wir uns befinden, was auf der Erzählebene wirklich geschieht, was...

