Der »Pakt der Korrupten« in Guatemala gibt nicht auf: Vergangenen Freitag erließ Richter Fredy Orellana eine Verfügung, die die Ergebnisse der Wahlen 2023 in Frage stellen könnte. Orellana, Teil des berüchtigten Paktes und politischer Gegenspieler des sozialdemokratischen Präsidenten Bernardo Arévalo, ordnete die »absolute Nichtigkeit« (nulidad absoluto) der Partei Semilla an. Zwar wurde das Movimiento Semilla bereits nach dem Wahlsieg von Arévalo wegen angeblicher ...

