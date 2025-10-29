Das wird Regierungen wie die in Berlin nicht die Bohne interessieren, die sie den Ärmsten vom Teller nehmen wollen. Dennoch warnen die Vereinten Nationen: Der Abriss von sozialstaatlichen Leistungen schafft einen »fruchtbaren Boden für extrem rechte Bewegungen«. »Die Sozialreform im Namen von Sparmaßnahmen und Effizienz hat Millionen von Menschen, die in Armut leben, entfremdet und der extremen Rechten, die die Unzufriedenheit ausnutzen will, in die Hände gespielt«,...

