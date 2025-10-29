An diesem Mittwoch könnte in Tansania erstmals eine Frau die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Amtsinhaberin Samia Suluhu Hassan, die das ostafrikanische Land bereits seit dem Tod ihres Vorgängers John Magufuli im Jahr 2021 regiert, profitiert dabei allerdings auch davon, dass ihre zwei aussichtsreichsten Kontrahenten erst gar nicht zugelassen worden sind. Oppositionsführer Tundu Lissu droht in einem Prozess wegen Hochverrats gar die Todesstrafe. Hassan galt zunächst...

Artikel-Länge: 4017 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.